Профессиональные футболисты провели матч с жителями Краснознаменска

В Краснознаменске прошел спортивный праздник, который собрал более 1,5 тысячи местных жителей и гостей города. Главным событием стал футбольный матч между местной командой и сборной известных российских игроков. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

На поле стадиона «Заря» вышли легенды отечественного футбола: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов и вратарь Александр Филимонов. Вместе с ними сыграл и победитель «Суперлиги Подмосковья» Сергей Нефедов.​ Руководил игрой звезд бессменный тренер «Легенд футбола» Валерий Гладилин.

«Мы уже четвертый год участвуем в этом прекрасном проекте „Выходи во двор“, инициатором которого был губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, за что ему отдельное спасибо от нашей легендарной команды. В гости в Краснознаменск мы приезжаем уже во второй раз. И, как видите, нам очень понравилось», — прокомментировал Аленичев.

Почетное право сделать первый удар по мячу получил участник СВО, генерал-майор Валерий Биль, который играл за команду Краснознаменска. Матч завершился победой команды «Легенд» со счетом 7:6. Это уже пятая игра звездных футболистов против любителей в рамках четвертого сезона проекта «Выходи во двор». На этот раз матч приурочили Дню молодежи.

​«Хочу поздравить всю молодежь нашей страны! Самое главное — любите спорт! Потому что это правильно, это выгодно и для самого спорта — позже эти люди приведут в спорт своих детей, своих внуков. Тем более, что мы в Московской области стараемся развивать спортивную инфраструктуру», — подчеркнул Жолобов.

Перед игрой известные футболисты провели открытые тренировки для юных спортсменов из местных секций. Зрителей также ждали розыгрыши подарков, футбольные аттракционы и выступления творческих коллективов.

​«Мы все здесь собрались, чтобы отлично провести время. Верю, что каждый получил удовольствие от игры и от общения с нами. Уж мы точно получили огромное удовольствие», — поделился эмоциями Самедов.

За четыре года проект объединил десятки подмосковных округов, а звездные футболисты провели более 40 матчей. Мероприятие организовали в соответствии с целями госпрограммы ​«Спорт России».