Профессиональные династии отметили ко Дню труда в Чехове

День труда празднуется в Подмосковье ежегодно в третью субботу апреля. В Чехове работают немало семей, которые передают навыки из поколения в поколение.

Одна из таких династий — семья Бганцовых в селе Новый Быт — педагоги в четвертом поколении. Традиция началась с Ольги Константиновны. Она проработала в школе более 20 лет.

«Мама была преподавателем математики, выдающимся педагогом, классное руководство постоянно было. Все вспоминают с добром», — сказал учитель физической культуры Андрей Бганцов.

Андрей — сын Ольги Константиновны. Он работает учителем физкультуры, закаляет в ребятах выносливость и целеустремленность, прививает любовь к спорту. В новобытовскую школу он пришел работать вместе с супругой.

«Нравится общение с детьми. Вместе с ними что-то новое узнаем и мы. Интересно всегда», — добавила учитель химии и технологии Ирина Бганцова.

Семья Истратовых трудится на предприятии «Энергомаш» с 1950 года. Начало династии положили Александр и Екатерина. Семью неоднократно награждали за их огромный вклад в производство. В настоящее время в лаборатории экспериментальных исследований, где испытывают готовую продукцию на рабочие и критические параметры, с сыном Александром работает Виктор Истратов, а в соседнем отделе — дочь Ирина.

«Профессия, наверное, выбрала меня. Изначально, когда я училась в институте, я попала на этот завод на преддипломную практику, и мне предложили остаться», — сказала исполняющая обязанности заместителя начальника отдела закупок Ирина Истратова.