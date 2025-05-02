Профессиональные династии отметили ко Дню труда в Чехове
День труда празднуется в Подмосковье ежегодно в третью субботу апреля. В Чехове работают немало семей, которые передают навыки из поколения в поколение.
Одна из таких династий — семья Бганцовых в селе Новый Быт — педагоги в четвертом поколении. Традиция началась с Ольги Константиновны. Она проработала в школе более 20 лет.
«Мама была преподавателем математики, выдающимся педагогом, классное руководство постоянно было. Все вспоминают с добром», — сказал учитель физической культуры Андрей Бганцов.
Андрей — сын Ольги Константиновны. Он работает учителем физкультуры, закаляет в ребятах выносливость и целеустремленность, прививает любовь к спорту. В новобытовскую школу он пришел работать вместе с супругой.
«Нравится общение с детьми. Вместе с ними что-то новое узнаем и мы. Интересно всегда», — добавила учитель химии и технологии Ирина Бганцова.
Семья Истратовых трудится на предприятии «Энергомаш» с 1950 года. Начало династии положили Александр и Екатерина. Семью неоднократно награждали за их огромный вклад в производство. В настоящее время в лаборатории экспериментальных исследований, где испытывают готовую продукцию на рабочие и критические параметры, с сыном Александром работает Виктор Истратов, а в соседнем отделе — дочь Ирина.
«Профессия, наверное, выбрала меня. Изначально, когда я училась в институте, я попала на этот завод на преддипломную практику, и мне предложили остаться», — сказала исполняющая обязанности заместителя начальника отдела закупок Ирина Истратова.
Борис Баланов следит за состоянием пожарных гидрантов в округе. В водоканале он трудится почти всю жизнь.
«Сын у меня с 2004 года работает со мной, брат — с 1969 года до 1994. Выполняли все аварийные ситуации вдвоем. Дочка тоже 15 лет отработала», — уточнил бригадир МП «ЖКХ Чеховского района» Борис Баланов.
Для Бориса Ивановича бригада, с которой он работает много лет, тоже стала семьей. В таких профессиях по-другому никак, и этого же мнения придерживается Александр Лаухин.
«Я пришел работать пожарным, отслужил около года. В пожарной части особенный коллектив», — сказал начальник пожарно-спасательной части № 274 Александр Лаухин.
Сын Александр раньше работал с отцом, а теперь обучает будущих пожарных.
Семья Якубовых готовит танцевальные коллективы более 45 лет во Дворце культуры «Дружба». На их глазах выросло не одно поколение танцоров, среди которых и сын Ярослав.
«Я вкладываю в детей. Когда я вижу результат, то они мне отдают своей энергетикой. Интерес и взаимное понимание — самое главное», — добавила хореограф-постановщик бальных танцев Вера Якубова.