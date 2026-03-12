Профессиональные баскетболисты встретились со школьниками в Химках

Мероприятие состоялось 12 марта в баскетбольном центре «Химки». Игроки команды Khimki Power показали первоклассникам базовые приемы и научили забрасывать мяч в кольцо.

Сотрудники пресс-службы рассказали детям об истории местных команд, тренировочном процессе и знаменитых баскетболистах, которые выступали на этой площадке. Школьники узнали о разных форматах игры, успехах воспитанников Центра спортивной подготовки № 5 и их олимпийских достижениях.

Главный тренер Даниил Абрамовский вместе с игроками провел для гостей мастер-класс. Ребята смогли применить полученные знания на практике и забросили свои первые мячи.

Депутат округа, заслуженный работник физической культуры и спорта Московской области Валентин Герасимов отметил, что администрация поддерживает такие инициативы, а профессиональные тренеры активно работают с юными спортсменами, развивая любительский и дворовый баскетбол. Это, по его словам, помогает вовлекать жителей в спортивную жизнь города и популяризировать здоровый образ жизни.