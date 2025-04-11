Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье
В Московской области завершилось традиционное тестирование муниципальных земельных инспекторов. Проверку знаний специалистами законодательства проводят ежегодно, чтобы обеспечить высокий уровень их компетенции.
Сейчас в Подмосковье работают 263 земельных инспектора. Они тщательно следят за исполнением законодательства собственниками и арендаторами.
«Подобные тестирования позволяют эффективно повышать квалификацию наших инспекторов, предупреждать ошибки и недоработки при осуществлении земельного контроля», — пояснил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.
Экзамен проходил в Доме Правительства региона в течение двух дней. Участники должны были ответить на 27 вопросов.
Пересдача грозит тем, кто ответил правильно менее чем на половину вопросов.
Это позволит гарантировать, что все специалисты, осуществляющие земельный надзор, в полной мере владеют актуальной информацией и способны эффективно выполнять свои обязанности.