Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье

В Московской области завершилось традиционное тестирование муниципальных земельных инспекторов. Проверку знаний специалистами законодательства проводят ежегодно, чтобы обеспечить высокий уровень их компетенции.

Сейчас в Подмосковье работают 263 земельных инспектора. Они тщательно следят за исполнением законодательства собственниками и арендаторами.

«Подобные тестирования позволяют эффективно повышать квалификацию наших инспекторов, предупреждать ошибки и недоработки при осуществлении земельного контроля», — пояснил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов.

Экзамен проходил в Доме Правительства региона в течение двух дней. Участники должны были ответить на 27 вопросов.

Пересдача грозит тем, кто ответил правильно менее чем на половину вопросов.

Это позволит гарантировать, что все специалисты, осуществляющие земельный надзор, в полной мере владеют актуальной информацией и способны эффективно выполнять свои обязанности.