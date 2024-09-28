Профессиональное сообщество воспитателей создали в Подольске

В Подольске создали профессиональное сообщество воспитателей для обмена опытом «Время первых». В его состав вошли 20 педагогов.

Первая встреча сообщества воспитателей состоится в Подольске в октябре.

«Наши коллеги — члены клуба „Воспитатель Подмосковья“ выступили с такой инициативой, чтобы создать подобное сообщество в нашем городском округе. Мы планировали это сообщество, как методическую поддержку молодым педагогам, инновационным практикам. Люди, которые прошли конкурсные испытания, приобретают очень много педагогического опыта», — рассказала старший воспитатель дошкольного отделения гимназии № 7 Галина Полякова.

Около 19 тысяч дошкольников посещают детские сады в округе. Их воспитывают 1451 педагог. Лучшие из них получили награды в честь профессионального праздника.

«Наше педагогическое сообщество является одним из самых лучших в Московской области. Очень много наших воспитателей и преподавателей завоевывают награды на региональном и федеральном уровнях», — выступил с приветственным словом глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.