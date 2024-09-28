Профессиональное сообщество воспитателей создали в Подольске
В Подольске создали профессиональное сообщество воспитателей для обмена опытом «Время первых». В его состав вошли 20 педагогов.
Первая встреча сообщества воспитателей состоится в Подольске в октябре.
«Наши коллеги — члены клуба „Воспитатель Подмосковья“ выступили с такой инициативой, чтобы создать подобное сообщество в нашем городском округе. Мы планировали это сообщество, как методическую поддержку молодым педагогам, инновационным практикам. Люди, которые прошли конкурсные испытания, приобретают очень много педагогического опыта», — рассказала старший воспитатель дошкольного отделения гимназии № 7 Галина Полякова.
Около 19 тысяч дошкольников посещают детские сады в округе. Их воспитывают 1451 педагог. Лучшие из них получили награды в честь профессионального праздника.
«Наше педагогическое сообщество является одним из самых лучших в Московской области. Очень много наших воспитателей и преподавателей завоевывают награды на региональном и федеральном уровнях», — выступил с приветственным словом глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Татьяна Корнеева работала воспитателем в детском саду с молодости. Ее удостоили знаком отличия I степени «За заслуги перед городским округом Подольск».
«В системе образования я нахожусь 35 лет, в дошкольном мире — 20 лет. Была заведующей детским садом № 20 „Ягодка“ на протяжении долгих лет. Сейчас — заместитель директора лицея № 26. Рада, что нахожусь в системе образования, в дошкольном мире», — рассказала Татьяна Корнеева.
В округе работают 95 детских садов как обычных, так и экспериментальных.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».