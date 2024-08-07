Профактивисты Раменской больницы приняли участие в соревнованиях по гребле

Фото: Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ

Профсоюзные активисты Раменской больницы поучаствовали в заездах на лодках «Дракон». В соревнованиях также состязались экипажи трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций из городского округа Бронницы.

«Гонка получилась напряженной и захватывающей — все команды продемонстрировали мастерство и синхронность. Победила команда администрации городского округа Бронницы, но мы не отчаиваемся, а готовимся к новым турнирам и состязаниям», — рассказала председатель первичной профсоюзной организации Раменской больницы Ирина Потапова.

Она добавила, что профсоюзные активисты постоянно занимаются спортом придерживаются здорового образа жизни.

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