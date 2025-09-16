Проезжую часть путепровода досрочно отремонтировали на трассе М-2 в Чехове

В Чехове досрочно завершили ремонт проезжей части путепровода на 62-м километре трассы М-2 «Крым». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Изначально ограничения движения планировали снять только к концу года, но работы закончили раньше. Во время ремонта заменили балки пролетного строения, швы и сопряжения, уложили новое покрытие и обновили барьерное ограждение.

Сейчас работы продолжаются под мостом — дорожники укрепляют конструкции, чтобы продлить срок службы сооружения. Полностью завершить ремонт планируют во втором квартале 2026 года.