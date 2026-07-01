Проезды более 420 дворов Подмосковья обновят в этом году

В Подмосковье продолжается ремонт дорожного покрытия во дворах. Его проводит региональное Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. С начала реализации программы специалисты обновили 445 тысяч квадратных метров — это 70% от запланированного объема.

У ремонта большими картами есть ряд преимуществ. Работы ведутся на значительной площади — от 25 квадратных метров. Методика позволяет комплексно устранить дефекты: выбоины, просадки, трещины, выкрашивания и другие повреждения, благодаря чему результат получается долговечным. Еще один плюс — внутри «карты» нет стыков между старым и новым асфальтом, поэтому проезд становится ровным и комфортным для автомобилистов.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко рассказал о планах и итогах работ. По его словам, благоустройство особенно актуально после зимы: из‑за перепадов температур асфальтовое покрытие во дворах сильно разрушается. К сезону готовились заранее — муниципалитеты оцифровали все выявленные дефекты.

«В прошлом году мы перевыполнили план на 30% и отремонтировали порядка 400 дворов. В этом году ставим еще более амбициозную цель — отремонтировать свыше 420 территорий площадью более 667 тысяч квадратных метров. Восстановим не только проезды для машин, но и поврежденные пешеходные зоны — тротуары и дорожки вблизи домов. В адресный перечень вошли те локации, где ремонт латками нецелесообразен», — сказал он.

На данный момент работы полностью завершены в Домодедове, Талдоме, Реутове, Бронницах, Черноголовке, Серебряных Прудах, Серпухове, Долгопрудном, Лобне, Рузе, Шаховской, Красногорске, Балашихе, Королеве, Подольске, Звездном Городке, Кашире, Можайске, Лыткарине, Воскресенске, Восходе, Луховицах, Шатуре, Электростали и Ступине.