Проезд в электричках Подмосковья: с 30 мая за отсутствие валидации придется платить

С 30 мая в случае, если при входе или выходе не будет произведена валидация банковской карты, возможность оплаты проезда в транспорте Подмосковья банковской картой будет приостановлена. Это касается турникетов и валидаторов.

Чтобы возобновить доступ, нарушителям придется внести доплату за максимальную дальность поездки. Сделать это можно будет через мобильное приложение «Метро Москвы» или личный кабинет пассажира на сайте банка. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Стоимость проезда в пригородных поездах зависит от протяженности маршрута. Поэтому для правильного расчета суммы важно валидировать банковскую карту при входе и выходе на станциях МЦД. Если валидация была произведена только один раз, это считается нарушением правил проезда. В таком случае возможность оплаты проезда банковской картой приостанавливается во всем городском транспорте.

Размер доплаты, которая потребуется от нарушителя, соответствует текущей стоимости проезда на максимальную дальность — 334 рубля.

Для тех, кто соблюдает правила, ничего не поменяется. Если на станции не работают валидаторы или турникеты, отсутствует электричество, напишите об этом в личном кабинете на сайте https://mos.transport.vtb.ru/. Информация поступит на проверку, и после подтверждения технических неполадок доступ по банковской карте будет возобновлен без дополнительной оплаты.