Проезд на маршрутах между Москвой и Подмосковьем стал бесплатным для льготников

Жители Московской области до 60 лет, которые имеют право на льготы по региональным социальным картам, теперь могут бесплатно пользоваться общественным транспортом на приграничных маршрутах Москвы, где действуют регулируемые тарифы. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, это стало возможным после внесения изменений в областной закон.

Бесплатный проезд теперь доступен ветеранам труда, людям предпенсионного возраста — мужчинам с 60 лет и женщинам с 55, ветеранам военной службы, пенсионерам, а также гражданам, получающим пенсию по линии силовых ведомств, если их доход ниже удвоенного прожиточного минимума.

Чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться в ближайший многофункциональный центр Московской области для перекодирования социальной карты. Процедура проводится в день обращения и не требует подачи заявления.

Напомним, ранее правительства Москвы и Московской области подписали соглашение о передаче части приграничных автобусных маршрутов столице. Сейчас к московской транспортной сети уже присоединили восемь маршрутов, проходящих через Химки. С полным списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.