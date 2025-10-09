Проезд автотранспорта на Старое городское кладбище ограничили в Коломне

В Коломне на Старом кладбище установили ворота, после чего часть горожан выразила недовольство ограничением проезда. По словам администрации, меры введены для обеспечения порядка и безопасности: соответствующие правила контроля за посещением кладбищ в Подмосковье действуют более десяти лет, и теперь они начали применяться и в Коломне.

Директор МКУ «Городская ритуальная служба» Вячеслав Росеник объяснил, что решение связано с многочисленными жалобами жителей.

«Кладбище — это же не погост. Это такой же парк памяти, куда приходят люди навестить захоронения, убраться, идут спокойно. Поэтому и решили. Потому что стало много жалоб… машины пролетают, кого-то грязью. А в последнее время вообще стали учащаться случаи, что приезжают, повредят ограды, либо вообще стало что-то пропадать», — сказал он.

Ранее территория была полностью открыта, и, по словам местных, там часто гоняли подростки на питбайках и квадроциклах, случались поджоги мусорных баков и повреждения оград. Для мониторинга ситуации на кладбище начали использовать систему видеонаблюдения «Безопасный регион», что позволит следить за порядком в режиме онлайн.

При этом въезд на территорию сохраняется для определенных категорий граждан. «Довольно-таки обширный проезд могут осуществлять люди. Это инвалиды первой, второй, третьей группы, ветераны Великой Отечественной войны, беременные женщины, люди, которые приезжают посетить кладбище с малолетними детьми, пенсионеры при предъявлении удостоверения пенсионера, автокатафальный транспорт и сопровождающие автокатафальный транспорт, конечно же», — уточнил Росеник.

Кроме того, проезд разрешен гражданам, планирующим установку надгробных сооружений — при условии предварительного оформления разрешения на работы и предъявления его сотрудникам администрации кладбища. Для остальных посетителей обустроена парковка на 30 мест у ворот.