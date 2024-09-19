Проезд автомобилей на 3-х ж/д переездах в Подмосковье ограничат в конце сентября

Движение автомобилей на трех железнодорожных переездах в Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде ограничат в конце сентября-начале октября. На этих участках проведут плановый ремонт.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД, 23-24 и 30 сентября — 1 октября с 5:00 до 5:00 закроют переезд в деревне Беливо, а 26 сентября с 5:00 на сутки перекроют переезд вблизи города Куровское. Объехать этот участок можно по Шатурскому шоссе.

25 и 27 сентября с 9:05 до 16:05 закроют переезд на станции Сергиев Посад, на пересечении с Рыбной улицей. Проехать можно через переезд на Вифанской улице или также по Московскому шоссе и Западному объезду Сергиева Посада.

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