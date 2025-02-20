Проекты «Суперлиги Подмосковья» появились в мобильном приложении

Для участников «Суперлиги Подмосковья» запустили мобильное приложение, с помощью которого можно зарегистрироваться на старты и отследить спортивные события. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В ведомстве уточнили, что в приложении улучшили функциональность, которое упрощает взаимодействие с различными опциями. Пользователям мобильного приложения доступен учет шагов с конвертацией в монеты, которые можно обменивать на покупки в маркете, встроенный трекер «Скаунт» для фиксации динамики тренировок и многое другое.

Установить его могут владельцы iOS или Android. Инструкция для настройке трекера также доступна по ссылке.

Напомним, что регистрация на все забеги «Суперлиги Подмосковья» в этом сезоне уже открыта. Принять участие может любой желающий. На выбор предлагают три дистанции — пять, десять или 21,1 километра. Также для новичков есть специальная дистанция в три километра.