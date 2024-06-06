Проекты школьников из Химок выиграли в конкурсе «Росмолодежь»

Восьмиклассник из школы «Лидер» совместно с педагогом представил проект на Всероссийском конкурсе молодежных инициатив. Работа химчан выиграла отбор и принесла авторам гранты на общую сумму 700 тысяч рублей. Всего в конкурсе участвовали 58 человек со всей России.

Институт цифровой трансформации образования провел обучающие вебинары и консультации для конкурсантов в онлайн-формате. Предварительная защита проектов также прошла дистанционно. Члены жюри выбирали победителя уже очно на следующем этапе. Приз достался двум конкурсантам из Химок.

Ученик восьмого класса школы «Лидер» Алексей Журавлев показал социальный проект «Городской клуб волонтеров финансового просвещения города Химки». Он призван продвигать знания и навыки в сфере финансовой грамотности, инициативного бюджетирования и кибербезопасности.

Алина Махрова, учитель математики и информатики, заслужила грант за проект «Региональная мастерская школьных цифровых бизнес-стартапов». Его задача — развивать предпринимательские навыки у учеников школ и молодых педагогов Подмосковья. Он включает как теоретическую образовательную часть, так и участие в региональном конкурсе школьных цифровых стартапов.

«Мы очень гордимся тем, что именно наши школьники, наши педагоги предлагают такие замечательные, а главное — нужные идеи, которые имеют успех на всероссийском уровне. Уверена, что инициативы нашего молодого поколения принесут большую пользу не только нашему городскому округу Химки, но и всей стране», — поделилась директор школы «Лидер» Юлия Болотова.

Конкурс провели при поддержке IV Всероссийского форума «Волонтеры финансового просвещения: пять лет вместе» Ассоциации развития финансовой грамотности Банка России. Школа «Лидер» направила в общей сложности семь заявок.

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