Проекты с ИИ в здравоохранении представили на портале «Цифровой регион»

На всероссийском портале «Цифровой регион» опубликовано 146 проектов с использованием искусственного интеллекта в сфере здравоохранения. Из них 11 проектов реализовано в Московской области, шесть — в Сахалинской области и пять — в Тюменской.

Среди представленных проектов Подмосковья — голосовой помощник «Светлана», который работает на линии 122. Робот круглосуточно принимает обращения жителей, помогает записаться на прием к врачу, вызвать специалиста на дом, перенести или отменить запись. «Светлана» также напоминает пациентам о предстоящих визитах и предлагает продлить электронные рецепты на льготные лекарства. С начала 2026 года голосовой помощник обработал более 3,5 миллиона звонков.

Еще одна заметная разработка — чат-бот «Денис: Медицина Подмосковья». С его помощью жители могут записаться на прием или телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом и получить информацию о предстоящих визитах. В 2026 году через чат-бот в мессенджере MAX было оформлено более 600 тысяч записей к врачу.

Другие регионы также представили свои разработки. Например, сервис «Электронный Фармаколог» из Сахалинской области помогает врачам анализировать назначения и выявлять противопоказания и риски взаимодействия препаратов. А система Webiomed из Тюменской области на основе обработки медицинских данных определяет риски развития различных патологий.