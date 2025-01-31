Проекты развития Химок представили жителям на голосование

Проекты для взрослых и детей уже презентовали горожанам. Теперь им предстоит определить самый перспективный вариант. Ознакомиться с деталями каждого из них и отдать свой голос можно по ссылкам. На базе Дома юных техников «Интеграл» планируют открыть Центр военно-технических видов спорта. Помимо этого, в микрорайоне Левобережный предлагают запустить детский эковелоцентр. Проект «Иппотерапия среди детей с ограниченными возможностями» хотят реализовать на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Еще одна программа затрагивает развитие медицины в школе.

Голосование продлится по 9 февраля включительно.