Успешные проекты развития городов и муниципалитетов представили министру экономического развития России Максиму Решетникову на выставке «Большие решения малой родины». Среди них — практика Северодвинска, где инвесторы получают земельные участки без торгов в обмен на строительство социальных объектов, и туристический проект «Хвалынск — город музеев» в Саратовской области.

В Северодвинске благодаря такому механизму уже появились детский сад на 140 мест и парк. В дальнейшем планируется построить физкультурный комплекс с бассейном. Инвесторы также берут на себя инженерную и инфраструктурную подготовку участков. Это особенно важно для города, расположенного на намывных территориях, где подготовка земли обходится дорого и затруднительна для муниципального бюджета.

В Хвалынске местные власти объединились с бизнесом для развития туристической инфраструктуры. В рамках проекта открыли информационный центр и школу экскурсоводов, а также создали 15 новых площадок. В результате ежегодный поток туристов увеличился в шесть раз — с 50 тысяч до 320 тысяч человек.

Муниципальная практика Хвалынска стала победителем регионального конкурса лучших муниципальных практик в 2025 году. Представители города приехали на выставку, чтобы поделиться опытом с другими регионами и помочь им развивать внутренний туризм.

Министр Максим Решетников отметил вклад людей в реализацию подобных инициатив. По его словам, выставка в мастерской управления «Сенеж» позволит муниципалитетам познакомиться с успешными решениями и использовать их в своей работе.