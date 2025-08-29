Проекты модернизации коммунальных объектов обсудили в Подмосковье

В областном правительстве прошло заседание рабочей группы при МинЖКХ МО. Более 30 экспертов отрасли обсудили ключевые проекты модернизации коммунальных объектов Подмосковья.

На встрече присутствовали представители администраций муниципалитетов, специалисты в области водоснабжения и водоотведения, а также работники цифровой платформы «Я-Эксперт».

Был поднят вопрос реконструкции водозаборного узла № 228 в Апрелевке. Там планируют обновить насосное оборудование, водоподающие трубы, систему электроснабжения и автоматизации. Это улучшит качество подачи ресурса для более чем 19 тысячи жителей.

Также обсудили капремонт напорной канализационной сети в деревне Терново-1 в Кашире. Эксперты предложили изменить прокладку трубопровода, а также провести горизонтально-направленное бурение и замену труб на меньший диаметр. Меры позволят сократить объем работ. Кроме того, на совещании было доложено, что водоканал устранил на объекте нарушения , допущенные при проектировании.

Ранее глава министерства ЖКХ Кирилл Григорьев упомянул, что любое решение и предложение рассмотрят на предмет энергоэффективности, особенностей региона и экономической целесообразности.

По итогам совет сформулировал рекомендации по улучшению проектов для достижения высокого качества воды.