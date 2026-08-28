Проекты Минздрава Подмосковья вошли в топ-100 инициатив всероссийского форума

Два цифровых проекта Министерства здравоохранения Московской области вошли в число ста лучших инициатив всероссийского форума «Сильные идеи». Экспертный совет отобрал их из рекордного числа заявок — более 48 тысяч со всей страны.

В топ-100 попал проект «Централизованная система управления расписанием» — инструмент для оперативного контроля графиков врачей, открытия дополнительных слотов записи и повышения доступности первичной помощи.

Также отметили платформу «Цифровой двойник оснащения» для мониторинга жизненного цикла медицинского оборудования, которая минимизирует простои техники и оптимизирует затраты на ее обслуживание.

«Сегодня цифровые решения помогают нам не просто автоматизировать отдельные процессы, а системно повышать доступность медицинской помощи. Централизованное управление расписанием позволяет эффективнее использовать рабочее время врачей, а цифровой двойник оборудования — контролировать его загрузку. То, что сразу два наших проекта вошли в топ-100 среди более чем 48 тыс. идей со всей страны, подтверждает правильность нашего подхода в развитии здравоохранения», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.