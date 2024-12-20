Проекты импортозамещения почти на 150 млрд рублей реализовали в Подмосковье

Успехи Подмосковья по импортозамещению представили на заседании координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе. Доклад зачитал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

«Объем инвестиций в проекты технологического суверенитета, реализованные в Московской области с 2022 года, составил 149 миллиардов рублей. И это только те проекты, которые уже работают у нас в регионе. На этих предприятиях создано более 15,1 тысячи рабочих мест», — рассказал Подлипенский.

Одним из реализованных проектов является R&D-центр по разработке и производству лекарств на основе генно-инженерных технологий. Проект реализован компанией «Биннофарм Групп», которая инвестировала в создание центра 2,5 миллиарда рублей. На предприятии создано более 440 рабочих мест.

К реализации в Подмосковье заявлены новые проекты импортозамещения на 178 миллиардов рублей. Например, компания «Объединенные печатные платы» планирует создать производство многослойных печатных плат и вложить в это более 28 миллиардов рублей. Когда эти производства начнут работать, в регионе появится еще 18 тысяч рабочих мест.