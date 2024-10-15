Проекты дорожного движения во дворах Химок признали лучшими в Подмосковье

Химки заняли второе место в рейтинге городов Московской области по реализации проектов организации дорожного движения во дворах. Местные дорожные службы представили 92 проекта, благодаря которым на придомовых территориях свободно могут передвигаться машины пожарных и скорой помощи, а также специализированная техника.

Раньше крупная техника не могла проехать к подъездам или контейнерным площадкам из-за большого количества припаркованных машин. Специалисты установили 533 запретительных знака, чтобы исправить ситуацию. Также для наблюдения за парковкой близ мусорных баков предусмотрели 307 камер, а до конца года появится еще 221 система видеоконтроля.

«Мы проанализировали ситуацию в регионе и сейчас разрабатываем наиболее оптимальный алгоритм работы управляющих компаний по распарковке контейнерных площадок, в рамках которого инспекторы территориальных отделов министерства будут выписывать протоколы и эвакуировать транспортные средства всего за 30 минут», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Напомним, что за парковку автомобиля вблизи контейнерных площадок водителям грозит административная ответственность — штраф до пяти тысяч рублей. Нарушения оперативно фиксируют инспекторы главного управления содержания территорий Подмосковья с помощью специального мобильного приложения.

Жители, в свою очередь, могут сообщить о недобросовестных соседях в управляющую компанию, общедомовом чате или по телефону 112. Автомобиль эвакуируют, и водителю придется проходить процедуру возврата транспортного средства: писать заявление на имя должностного лица, уточнять адрес спецстоянки и оплачивать штраф.

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