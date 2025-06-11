Проекты Дмитровского округа стали призерами областной экологической ярмарки

Итоги ежегодной ярмарки экологических проектов подвели в Подмосковье. В мероприятии, организованном Министерством экологии и природопользования региона, участвовали активные жители, которые представили свои идеи в сфере охраны окружающей среды.

Сразу два проекта Дмитровского округа оказались в числе призеров конкурса. В номинации «Цифровая трансформация в экологии» второе место заняла работа главного специалиста отдела экологии, природопользования и лесного контроля администрации Виктории Карауловой «Водный пульс».

Проект педагога Дмитровской школы № 10 Ларисы Думовой, реализованный совместно с родителями и учениками, получил третье место в номинации «Экологическое просвещение». Инициатива направлена формирование экологической культуры у детей и рациональное использование школьных принадлежностей.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что победа в конкурсе стала ярким подтверждением включенности муниципалитета в решение экологических задач. «Особенно радует, когда в экологию вовлекаются дети — значит, наши усилия не напрасны», — подчеркнул Иван Курданин.