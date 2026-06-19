Проекты Богородского округа вошли в топ-50 всероссийской муниципальной премии

Мероприятие прошло под председательством Вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, которая вручила награды победителям и отметила высокий уровень представленных инициатив.

Премия «Служение», учрежденная Президентом Российской Федерации, уже в третий раз объединяет лучшие практики муниципального управления со всей страны. В этом году конкурс установил абсолютный рекорд по числу заявок: на соискание премии поступило 63 397 проектов из всех 89 регионов России, что в полтора раза превышает показатели прошлого года. Это свидетельствует о росте интереса к развитию местного самоуправления и повышении качества общественных инициатив.

Московская область традиционно входит в число лидеров по количеству поданных заявок. В этом году регион представил более 1600 инициатив, охватывающих широкий спектр направлений.

В ТОП-50 вошли инициативы Максима Волхонского и Яны Коршаковой из Богородского округа. Их работы касаются патриотического воспитания, поддержки семей участников специальной военной операции, повышения доступности медицинской помощи и комплексного развития территорий.

Участие в премии «Служение» — это не только признание заслуг, но и возможность обменяться опытом с коллегами из других регионов, а также привлечь внимание к важным социальным проблемам.