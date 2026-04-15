Проекты благоустройства пирсов на озере Сенеж обсудят в Солнечногорске

В Солнечногорске начинается общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции и проектно-сметной документации по благоустройству набережной озера Сенеж. Жителям округа представят эскизы будущих объектов и предложат внести свои идеи по их доработке.

С 14 апреля проектная документация стала доступна для ознакомления в фойе дома культуры «Выстрел» в часы его работы. Основное мероприятие в формате открытого обсуждения запланировано на 18 апреля в 12:00, оно пройдет в кабинете № 43 ДК «Выстрел». Жителям предоставят возможность изучить материалы проекта, оставить свои предложения и комментарии в книге отзывов, а также лично принять участие в обсуждении.

«Реализация данного проекта является важным шагом в развитии городской среды и создании современного рекреационного пространства. Мы заинтересованы в том, чтобы учесть мнение каждого жителя и сделать набережную комфортной для всех категорий граждан», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Проект включает строительство двух новых пирсов на набережной озера Сенеж. На центральной набережной предусмотрен пирс площадью 479,20 квадратных метров с покрытием из террасной доски (экодоски) и установкой 17 малых архитектурных форм. На набережной «Выстрел» запланирован пирс площадью 132,96 квадратных метра с аналогичным покрытием и размещением шести малых архитектурных форм.

В ходе обсуждений планируется собрать предложения по функциональному зонированию территории, подбору малых архитектурных решений и созданию безопасного и удобного общественного пространства.