Проекционные пешеходные переходы установят на основных дорогах Можайска

В Можайском округе в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения ведется комплексное обновление инфраструктуры, направленное на защиту пешеходов и упорядочивание транспортных потоков. Специалисты приступили к нанесению новой разметки на ключевых участках муниципальной сети, в местах с интенсивным движением устанавливаются защитные столбики, продолжается внедрение проекционных пешеходных переходов, а также организуется парковочное пространство с введением платных парковок.

В рамках обновления дорожной инфраструктуры используются современные износостойкие материалы для нанесения разметки, что обеспечивает видимость «зебры» и осевых линий в любых погодных условиях, особенно в преддверии осенне-зимнего сезона. В местах с высокой интенсивностью движения устанавливаются защитные столбики, разделяющие пешеходные и автомобильные потоки, что исключает наезды на тротуары и создает безопасные маршруты для жителей у социально значимых объектов.

Продолжается внедрение инновационных проекционных пешеходных переходов: световые полосы, проецируемые на асфальт, дублируют разметку и привлекают внимание водителей в темное время суток и при плохой видимости. Как отметил начальник отдела автомобильных дорог Павел Кондратьев, данная мера направлена на дополнительное информирование водителей и повышение безопасности пешеходов.

В целях сокращения стихийных стоянок, повышения пропускной способности дорог и обеспечения свободного проезда для машин скорой помощи, МЧС и пожарных расчетов на муниципальных участках обустраиваются места для стоянки, часть из которых — с организацией платного режима. Новая парковочная разметка появится на улицах Академика Павлова, Каракозова и Переяслав-Хмельницкого. Согласно проекту, платные парковки будут введены в городе до 21 августа 2026 года.

Решение о введении платных парковок на муниципальной дорожной сети принято в рамках постановления, направленного на повышение эффективности использования дорожного фонда и упорядочивание парковочного пространства в Московской области. Парковка остается бесплатной по воскресеньям и в дни государственных праздников. Оплата производится через СМС на номер 7757 (формат: номер парковки * номер автомобиля * количество часов от 1 до 24) или с помощью приложения «Парковки России», время на оплату — 10 минут. Тариф для легковых автомобилей составляет 40 рублей в час для парковок у железнодорожных станций и 50 рублей в час — стандартный тариф на остальных улицах. Подробная информация о порядке организации платных парковок, тарифах и правилах пользования размещена на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.