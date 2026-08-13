Проекционную разметку установили на 13 переходах в Ленинском округе

В прошлом году пилотный проект запустили на двух переходах в жилом комплексе «Южная Битца». Опыт показал положительный эффект: новая технология повышает видимость «зебры» в темное время суток и при плохой погоде.

«В прошлом году мы запустили пилотный проект — установили проекционную разметку на двух переходах в ЖК „Южная Битца“. Опыт показал положительный эффект: новая технология действительно повышает видимость „зебры“ в темное время суток и при плохой погоде. Создаем современную, умную инфраструктуру, где безопасность каждого участника движения — безусловный приоритет», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В этом году география проекта значительно расширена. Разметку установили в городе Видное на улицах Школьной, Советской, проспекте Ленинского Комсомола, улице Березовой, а также в поселке Битца на улице Парковой.

При выборе мест для установки разметки специалисты учитывали интенсивность движения и близость социальных объектов — школ, детских садов и поликлиник. Также на перекрестке улицы Советской и Советского проезда ввели в эксплуатацию новый светофорный объект. Его установили по обращениям жителей для упорядочения транспортных и пешеходных потоков и снижения риска ДТП.