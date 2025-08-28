Проектор пешеходного перехода заменят на одной из улиц в Чехове

Проекционные пешеходные переходы установили в округе несколько лет назад в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Световую разметку видно в неблагоприятных погодных условиях минимум со 150 метров, она не стирается и не тускнеет.

Жители Чехова обратились к представителям администрации и специалистам «Информационно-технического центра муниципального округа Чехов», чтобы они заменили неработающий проекционный пешеходный переход на улице Октябрьская.

«Факт подтвердился — проектор действительно не функционировал. Мы сразу же передали эту задачу ответственным сотрудникам для устранения неисправности в кратчайшие сроки. Безопасность пешеходов — особенно в вечернее время — для нас абсолютный приоритет», — отметила заместитель главы Елена Татарчук.

Жителям также напомнили, что по всем вопросам они могут обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление контрольной деятельностью, Управление благоустройства и в управляющую компанию «Чеховское благоустройство».