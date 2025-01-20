Проектные лаборатории провели в библиотеках Подмосковья

Серия проектных лабораторий прошла в библиотеках Московской области в январе. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На встречах эксперты поделились полезными ресурсами для разработки грантовых заявок, разобрали реализованные социокультурные проекты из собственной практики, а также поделились технологиями разработок идей.

В лабораториях приняли участие сотрудники библиотек и представители различных культурных учреждений Подмосковья. Подобные мероприятия проводят в регионе с 202 года. За это время более 20 таких проектов библиотек получили финансовую поддержку не только Президентского фонда культурных инициатив, но и грантов молодежных движений «Движение первых» и «Росмолодежь».