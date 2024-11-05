Проектирование Северного подъезда к Лобне начнется до конца года

До конца года в Лобне начнется проектирование первого этапа дороги «Северный подъезд к Лобне», которая пройдет вдоль железной дороги от Северного обхода к микрорайону Восточный. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что сейчас идет выбор подрядчика для проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Завершить проектирование планируется в первом квартале 2025 года, а строительство — в первом квартале 2026 года.

Работы охватят участок от съезда с путепровода Северного обхода Лобни до Лесной улицы в СНТ «Лесная полянка». Протяженность новой двухполосной дороги составит около 500 метров, а окончательные параметры уточнят в ходе проектирования.

Отмечается, что новая дорога обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода на городскую сеть Лобни, включая ЖК «Восточный», СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», а также доступ к зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово.