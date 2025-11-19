Проект «Зима в Подмосковье» запустят в Коломне и Озерах 1 декабря

В округе по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» пройдет множество спортивных и культурных мероприятий — уже полюбившихся жителям и совсем новых. Площадками народных гуляний станут парки, скверы и общественные пространства.

В первый день календарной зимы в парках — Мира, «Сосновом бору» и сквере имени Зайцева — состоится официальное открытие зимнего сезона. Заработает резиденция Деда Мороза, где можно будет отправить письмо главному зимнему волшебнику — все послания затем отправят в Великий Устюг. В парке Мира откроется полюбившийся горожанам современный каток с прокатом коньков и теплой раздевалкой. Всего в парках пройдет более 60 мероприятий.

В этом сезоне запланированы спортивные соревнования и событийные мероприятия: «Зимние рекорды», «Парки. Сказки. Торжество», «Новый год под шубой» и другие. А в дни новогодних каникул коломенцы и гости города увидят на катке парка Мира ледовый спектакль под руководством Ильи Авербуха.

Новинкой этой зимы станет проведение спортивных мероприятий в парке имени 50-летия Октября. Здесь состоится «Коломенская лыжня», а также детская лыжная гонка «Ладушки-оладушки».

В начале декабря в Коломне и Озерах по традиции зажгут огни городские елки. Установку главной елки на площади Советской в Коломне 17 ноября начали специалисты предприятия «Спецавтохозяйство». Украшают улицы и в Озерах — здесь появились новогодние инсталляции в виде шаров и звезд, а также праздничная подсветка.