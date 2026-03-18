Проект «Земли для туризма» будет способствовать развитию туристической инфраструктуры

В 2022 году стартовал проект Росреестра «Земли для туризма». Его задача — вовлечь земельные участки в туристический оборот и привлечь инвесторов в перспективные регионы. Проект направлен на поиск свободных территорий для строительства объектов туристической инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности регионов.

На данный момент в Орехово-Зуевском, Дмитровском и Воскресенском округах обнаружены земельные участки общей площадью более 17 гектаров, пригодные для возведения объектов, интересных туристам.

Сервис «Земли для туризма» доступен на цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/tourism-nspd). Он предоставляет информацию о землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности и имеющих потенциал для использования в туристической сфере.

«Проект «Земля для туризма» направлен на комплексное развитие туристической сферы, сохранение исторического и природного наследия, а также на обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона», — отметил заместитель руководителя Управления Егор Войтусенко.