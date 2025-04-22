Проект Воскресенска победил на всероссийской муниципальной премии «Служение»

В Национальном центре «Россия» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» состоялась церемония награждения лауреатов II премии «Служение». В число победителей вошел проект Воскресенска по улучшению инвестиционной привлекательности.

В 2025 году было предусмотрено 10 номинаций, которые включали в себя развитие территорий, сохранение культурно-исторического наследия, патриотическое воспитание, совершенствование механизмов взаимодействия с гражданами, развитие института наставничества и преемственности на муниципальной службе, укрепление семейных ценностей, заботу о семьях военнослужащих СВО.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается муниципальным командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие территории и повышение качества жизни горожан.

Было подано 41313 заявок от муниципалитетов со всей России. Народное голосование проходило на портале Госуслуг. За Воскресенск отдали почти один миллион голосов.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин оказывает огромное внимание развитию муниципалитетов. Это очень приятно. Мы сделаем все, чтобы оправдать это доверие. Отдельные слова благодарности — команде губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за содействие, наставничество и поддержку муниципалитетов и бизнеса. Благодаря тем мерам поддержки, которые действуют в Подмосковье, уровень и качество жизни наших жителей улучшаются», — сказал Алексей Малкин.

Воскресенский проект нацелен на сокращение маятниковой миграции, увеличение рабочих мест и инвестиционную привлекательность территории.