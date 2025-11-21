Проект Устава городского округа Балашиха представили на публичном слушании

В Балашихе состоялись публичные слушания по внесению изменений в Устав городского округа. В числе участников заседания были Геннадий Попов — председатель Совета депутатов Балашихи, Вячеслав Крылов — депутат местного парламента и Екатерина Халимова — руководитель отдела правовой экспертизы муниципальных актов.

Документ подготовлен в связи с принятием федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Глава парламента округа, Геннадий Попов, пояснил, что при создании проекта были приняты за основу модельный Устав, разработанный управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области. По его словам, именно этот документ и закрепляет базовый принцип деятельности местной власти, охватывая работу администрации, Совета депутатов и других муниципальных структур.

Обновленный проект Устава состоит из 10 глав и включает в себя 70 статей, где зафиксированы правовые основы функционирования органов местного самоуправления.

После рассмотрения слушатели приняли решение направить новый вариант документа в Совет депутатов Балашихи для утверждения, после чего он будет направлен на регистрацию в Министерство юстиции России по Московской области. По завершении регистрации предполагается вступление Устава в законную силу.