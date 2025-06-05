Проект «Умные каникулы» стартовал в школах Волоколамска

Проект правительства Московской области «Умные каникулы» в этом году реализуется сразу в трех школах Волоколамска: гимназии № 1, а также средних общеобразовательных школах № 2 и № 3. Летняя программа охватит более 1,5 тысячи детей.

Самый крупный отряд сформирован в школе № 2 — здесь участвуют свыше тысячи школьников. Для ребят подготовлена насыщенная программа: интеллектуальные и спортивные игры, квесты, викторины и тематические дни. Кроме того, запланированы экскурсии по Волоколамскому округу и за его пределами, а также посещение местных предприятий.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова пожелала участникам хорошо отдохнуть и провести время с пользой.

«Мы очень поддерживаем инициативы, направленные на развитие и образование подрастающего поколения. „Умные каникулы“ — это отличная возможность для школьников провести время с интересом, подготовиться к новому учебному году и получить заряд положительных эмоций», — отметила она.

Проект «Умные каникулы» помогает детям не только интересно провести лето, но и расширить кругозор, укрепить дружеские связи и развить свои способности перед новым учебным годом.