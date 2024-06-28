Проект «Умные каникулы» стартовал в летнем лагере в школе № 3 в Протвине

Тематическая смена «Коды Курчатова» впервые проходит в школе № 3 в Протвино в рамках проекта «Умные каникулы». В ней участвуют ребята из четырех образовательных учреждений Протвино, а также из Серпухова, Чехова и Подольска.

В роли педагогов летнего лагеря — студенты и аспиранты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Они делятся своим опытом, рассказывают школьникам правила, формулы и законы по химии и физике увлекательно и просто.

«Сейчас у нас эксперимент проходит. В рамках проекта по фотосинтезу мы оцениваем насколько интенсивно проходит фотосинтез под разным излучением», — рассказал студент 3-го курса НИЯУ МИФИ Егор Фирсов.

Во время лагерной смены ребята посещают лекции, работают на семинарах, выполняют лабораторные и практические задания. А еще готовят настоящие научные проекты. Тема смены «Свет и его удивительные свойства».