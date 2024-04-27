Проект «Территория тинейджеров» стартовал в Лобне | 360°

27 апреля 2024, 17:00
Проект «Территория тинейджеров» стартовал в Лобне
Дом культуры «Красная Поляна» в городском округе Лобня объявил о запуске нового проекта для подростков под названием «Территория тинейджеров». Цель этой инициативы — предложить молодежи интересные виды досуга, которые положительно повлияют на их личностное развитие и образование.
В рамках проекта представлены такие направления, как «Дэнстайм» — танцевальный проект с мастер-классами от профессионалов и «Супер QUIZ» — захватывающая викторина на разные темы с возможностью выиграть призы.
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Также, для всех желающих, представлен клуб настольных игр «Твой ход», где участников ожидают игры, направленные на развитие логики, воображения, финансовой смекалки и навыков общения.
Напомним, что дом культуры «Красная Поляна» находится на улице Спортивная, № 4.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.
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