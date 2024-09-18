Проект студентки из Дмитрова Софьи Фроловой получил поддержку «ВК образования»

Завершился Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проводится с 2013 года по инициативе Владимира Путина. Организаторами мероприятия являются Министерство просвещения Российской Федерации, правительство и Министерство образования Ярославской области, а также АНО «Большая Перемена».

Форум направлен на создание современной платформы для профориентации, где школьники могут встретиться с ведущими специалистами из государственных корпораций, крупных российских компаний, институтов развития и ведущих университетов. Участники имеют возможность не только познакомиться с успешными профессионалами, но и получить приглашение на стажировку, если их идеи или проекты заинтересуют экспертов.

Студентка Дмитровского института непрерывного образования Софья Фролова приняла участие в форуме. Вместе с напарником они представили проект «Внедрение AI туров по городу». Из 500 представленных работ их проект был выбран для кейса «ВК образование», где он получит поддержку в реализации.

«Для нас это большой успех — получить поддержку нашего проекта. Мы приложили много усилий для его реализации. Благодарю организаторов форума за возможность проявить себя и свои навыки, а также преподавателей моего института за поддержку и знания, » — поделилась Софья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».