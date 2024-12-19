Проект «Спортивный Солнечногорск» победил во всероссийском конкурсе инициатив

Проект Юлии Зимкиной «Спортивный Солнечногорск» стал лучшим в номинации «Культурный код» на региональном этапе всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Лауреат представит Подмосковье на федеральном уровне.

Итоги были подведены на форуме «Мой бизнес. Открывая новые горизонты». Участники из Московской области подали 30 заявок. В конкурсе представлено шесть номинаций. Победителей наградили дипломами и памятными подарками.

«Спортивный Солнечногорск» зародился еще в 2015 году. Он объединяет лучших тренеров и инструкторов Солнечногорска, предлагая бесплатные занятия на свежем воздухе для всех желающих. В рамках проекта доступны разнообразные направления: йога, бег, художественная гимнастика, танцы, функциональные тренировки, цигун, пилатес, табата, воркаут, единоборства и многие другие.

Кроме того, «Спортивный Солнечногорск» активно инициирует проведение спортивных мероприятий и праздников, способствуя развитию здорового образа жизни в сообществе.

«За эти годы „Спортивный Солнечногорск“ стал одной из ведущих социальных инициатив в округе. Он пользуется огромной популярностью: все больше людей присоединяются к нему и приобщаются к здоровому образу жизни», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Организатором регионального этапа выступил центр «Мой бизнес» Московской области. Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших практик социального предпринимательства.