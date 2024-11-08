Проект «Синергия добра» провел экскурсии по Подмосковью для детей из ЛНР

Экскурсионная программа для 17 юных воспитанников ГКУ ЛНР «Семейный центр» из Луганска, Стаханова, Алчевска, Краснодона и Свердловска состоялась в рамках благотворительного проекта «Синергия добра». Мероприятия прошли при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Программа включала разнообразные развлекательные, творческие и образовательные мероприятия. Ребята смогли получить удовольствие от увлекательных экскурсий, мастер-классов и познавательных встреч.

Министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе подчеркнула важность таких мероприятий для формирования патриотического мышления и развития творческого потенциала детей. Она отметила, что проект «Синергия добра» помогает объединять детей, предоставляя им возможность раскрыть свои таланты и познакомиться с богатой историей и культурой России.

В этом году программа уже в пятый раз принимает юных воспитанников ГКУ ЛНР «Семейный центр», и волонтеры Подмосковья с радостью сопровождают их, создавая незабываемые впечатления на протяжении всей поездки.

Одним из значимых моментов программы стало посещение Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре. Здесь дети не только узнали о величественном Соборе Воскресения Христа, но и приняли участие в художественном мастер-классе, который проводили опытные художники.

Руководитель проекта «Синергия добра» Виктория Максимова отметила, что детям важно показывать красоту, ценности и делиться добром и любовью. Она подчеркнула, что творчество является одним из лучших способов построения гармоничных отношений и передачи правильных смыслов. Команда проекта всегда с радостью наблюдает за искренними эмоциями детей, что вдохновляет их на дальнейшую работу.

«Мы с командой всегда очень рады видеть искренние эмоции детей, это мотивирует двигаться дальше и делать еще больше!» — отметила Максимова.

В течение всей программы юные гости находились под руководством волонтеров Подмосковья, которые оказывали поддержку и помощь в организации мероприятий. Этот дружелюбный и заботливый подход способствовал созданию комфортной и запоминающейся атмосферы поездки.