Проект Школьной лиги Подмосковья представят на международной конференции

Партнерский проект движения «Здоровое Отечество» и Школьной лиги Подмосковья обсудят на международной конференции по спортивному менеджменту и праву Высшей школы экономики.

Как рассказали в региональном Минспорте, в рамках сессии о ценностях спорта и этике выступят двукратный олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов, а также амбассадоры: чемпион мира по боксу среди военнослужащих Дмитрий Двали, мастер спорта международного класса по тайскому боксу Галина Дегтярева и чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко.

Всего в мероприятиях поучаствуют более 50 спикеров. На полях конференции эксперты смогут обменяться опытов в области укрепления этических и правовых основ глобального спорта.

Школьная лига Подмосковья началась в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта приняли участие более 10 тысяч юных спортсменов.