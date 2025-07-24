Проект школьников Богородского округа победил на международной конференции

Команда в составе Михаила Гарского, Светослава Омельченко и Максима Кравченко разработала инновационное устройство под названием «Кристалл энергии». В рамках работы они исследовали возможности переработки использованных литий-ионных аккумуляторов, которые можно встретить в различных гаджетах. Уникальность проекта заключается в том, что ребята не только предложили концепцию, но и создали рабочее устройство, которое успешно прошло испытания.

В конференции, проходившей в формате международного конкурса, участвовали школьники из России, Казахстана, Мексики, Турции, Китая и других стран. Из 4,5 тысячи участников в финал вышли 300 старшеклассников из 15 стран, демонстрировавших свои работы в области биоинженерии, робототехники и зеленой энергетики. Проект ребят из Богородского округа стал значимым вкладом в развитие экологически чистых технологий и привлек внимание жюри.