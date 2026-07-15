Проект «Школа мам» возобновил работу в Подольске

Программа «Школа мам» представляет собой цикл тематических встреч, каждая из которых посвящена отдельному этапу беременности, родов и первым месяцам жизни малыша. Занятия проходят дважды в неделю — по вторникам и четвергам, а спикерами выступают ведущие специалисты учреждения.

Врач акушер-гинеколог Мария Иванова открыла образовательный интенсив. В ходе лекции «Все о беременности» она подробно остановилась на вопросах внутриутробного развития плода и нормативных показателях шевелений, которые помогают маме чувствовать связь с малышом.

Интерес аудитории вызвал блок о физиологических изменениях в женском организме. Например, доктор Иванова акцентировала внимание на работе сердечно-сосудистой системы: объем циркулирующей крови увеличивается почти на 30%, что требует повышенного внимания к уровню гемоглобина и объясняет физиологическую одышку на поздних сроках.