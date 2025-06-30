Проект Сергиева Посада стал победителем всероссийского конкурса

Церемония награждения победителей конкурса «Лучшие книги года» проходила на фестивале «Красная Площадь». Более 830 книг представили почти две сотни издательств из 55 регионов России.

В номинации «Лучшая книга года о российских регионах» дипломом победителя был отмечен проект «Сергиев Посад. Серебряный век». Награду вручили художнику Наталье Корневой, краеведу и публицисту Александру Рдултовскому.

Свой вклад в создание книги также внесли дизайнеры Сергей Потанин и Михаил Семенов, идейный вдохновитель Александр Корнев, типография и предприниматель Вячеслав Ковтун, оказавший проекту финансовую поддержку.

Издатели иллюстрировали книгу «Сергиев Посад. Серебряный век» фотографиями вещей, окружавших жителей сто лет назад. «Предметы позволяют нам погрузиться в тему через все живое, что видит любой человек в своем быту», — рассказал генеральный директор издательства «Ремарко», член Союза журналистов России Сергей Васильев.