Кучинский лесопарк в Балашихе благоустроят с учетом мнений жителей

Заместитель главы города Максим Сидоркин встретился с жителями Балашихи, чтобы обсудить благоустройство Кучинского лесопарка, работы по которому начнутся в 2024 году и продлятся три года. Первый этап, охватывающий участок от Разинского шоссе до исторической усадьбы Горенки, уже близится к завершению.

В настоящее время строители занимаются обустройством дорожно-тропиночной сети, установкой камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», а также монтажом наружного освещения и электроснабжения.

Сидоркин ответил на вопросы жителей и подчеркнул, что новое место отдыха будет соответствовать современным стандартам благоустройства региона.

Кучинский лесопарк площадью 115 гектаров считается самым большим лесопарком в Балашихе. Он был создан в 1935 году, но с 1970-х годов находился в заброшенном состоянии. Первый субботник по очистке территории лесопарка прошел в 2012 году, а два года спустя была отремонтирована дорога.

Реализация нового проекта благоустройства позволит лесопарку стать частью единого туристического маршрута, который соединит усадьбу Горенки и сквер Ветеранов на Звездной улице в микрорайоне Новый Свет.

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