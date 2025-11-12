Проект «Родительский контроль» запустили в Серпухове

Реализация нового пилотного проекта началась в городском округе. Целью «Родительского контроля» является повышение осведомленности детей и родителей о правилах дорожного движения.

Серпуховское отделение ГИБДД вместе со школой № 19 организовало работу отряда Юных инспекторов движения и родителей. В патруль вошли мамы и папы, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения, проводить разъяснительные беседы, проверять использование детских удерживающих устройств в автомобилях и наличие светоотражающих элементов.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко рассказал, что «Родительский патруль» — это добровольное объединение, активно действующее во всех школах муниципалитета.

«Его деятельность особенно заметна в пред- и послеканикулярные периоды. Такое взаимодействие способствует всестороннему формированию у детей жизненно важных навыков безопасного поведения на дороге», — подчеркнул Алексей Шимко.