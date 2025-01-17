Проект реконструкции Рогачевского моста в Дмитрове одобрили в Госэкспертизе

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию автомобильной дороги Спиридово — «А-104 „Москва — Дмитров — Дубна“ — Дмитров — МБК. Проект включает в себя реконструкцию моста через канал имени Москвы.

Реконструкция автомобильной дороги позволит решить проблему заторов на одном из самых загруженных участков транспортной сети в Дмитрове.

В проекте запланировано расширение проезжей части до четырех полос. Строители должны возвести мост длиной около 334 метра, который пройдет через пути Савеловского направления Московской железной дороги. Для пешеходов оборудуют тротуары шириной три метра, а с путепровода — крытые лестничные сходы с лифтами.

«Совсем скоро дмитровчане смогут забыть о пробках на Рогачевском мосту. Этот проект был долгожданным и очень важным для города, и его реализация стала возможна благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева. Движение по новому мосту планируется открыть в четвертом квартале 2026 года», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Общая протяженность участка — 3985 метров с учетом длины искусственных сооружений. Проект также включает строительство моста через ручей Березовец, подпорных стен, пунктов обеспечения транспортной безопасности, шумозащитных экранов, локальных очистных сооружений и иных инженерных коммуникаций.

Застройщик — государственное учреждение Подмосковья «Дирекция дорожного строительства».