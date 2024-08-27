Проект реконструкции федоскинской фабрики в Мытищах получил премию креативных стартапов

Проект «Реконструкция фабрики Федоскино» занял первое место в номинации «Стартап» на конкурсе «Кубок креативных бизнес-проектов». Он прошел в рамках форума «100% Креатив» при поддержке общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

История села Федоскино, расположенного в городском округе Мытищи, началась в 1795 году. Здесь, используя уникальные ручные технологии, мастера создавали изысканные табакерки, конфетницы, пасхальные яйца и шкатулки.

Владельцы мануфактуры проявляли передовое для своего времени отношение к работникам, предоставляя им полноценный социальный пакет, включая оплату учебы, медицинское обслуживание, а также выдачу продуктов и одежды.

Несмотря на то что фабрика в Федоскино переживала трудные времена, сейчас намечается серьезная модернизация.

В рамках форума федоскинские художники провели мастер-класс по росписи открыток, где участники смогли узнать о миниатюрной живописи и освоить азы работы с красками. Каждый участник не только создал маленький шедевр своими руками, но и получил уникальное удовольствие от погружения в творческий процесс.

Федоскино вновь становится центром художественного ремесла, сохраняя свои традиции и открывая новые горизонты для будущих поколений мастеров.

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