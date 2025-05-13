Сегодня 11:49 Проект реабилитации детей-инвалидов запустили в Коломне 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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В Подмосковье стартовал пилотный проект. Дети, впервые признанные инвалидами, могут пройти курс реабилитации в одном из девяти учреждений региона, одно из которых находится в Коломне.

Одним из участников проекта стала семья Иннагамовых. Девятилетнему Андрею установили инвалидность в январе текущего года. Родителям предложили бесплатно пройти реабилитацию, и они выбрали комплексный центр «Коломенский». «Мы пользуемся процедурами, социальной адаптацией. Ожидаем положительные эмоции, что это отразится на нашем эмоциональном, физическом развитии ребенка», — поделилась Мария Иннагамова. Участники проекта — родители детей-инвалидов — получают электронный сертификат. Он привязан к карте «МИР». Выделенную сумму, а это от 85 до 110 тысяч рублей, можно потратить только на реабилитацию. Ее срок 21 день. Все это время с ребенком занимается целая команда специалистов. В Коломне реабилитацию прошли трое детей, двое сейчас находятся в учреждении, еще 60 ребят ожидают очереди на оздоровление.

«Если раньше у нас был упор на медицину, то сейчас — на реабилитационные услуги. Мы учим ребенка одеваться, обуваться, вести себя в быту. С ним занимаются логопеды, психологи, у него есть занятия средствами адаптивной физкультуры. Детям старше 14 лет предоставляется профессиональная ориентация», — рассказала директор центра «Коломенский» Ирина Кудинова.

Специалисты работают не только с детьми, но и с родителями. Их консультируют логопеды, психологи и тренеры. Полученные в течение курса знания и навыки родители смогут использовать дома, для того чтобы процесс реабилитации был непрерывным.