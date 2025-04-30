Проект подмосковного студента прошел в финал Всероссийского инженерного турнира

С 4 по 8 мая в Сочи пройдет финал Всероссийских инженерных соревнований «Большие вызовы». В числе лучших оказался студент Раменского колледжа Вадим Абрамов. Он представит регион с необычной разработкой — 3D-экструдером, который печатает шоколадом.

«Проекты, которые сегодня разрабатываются студентами, завтра становятся частью передовых технологий. Участие Вадима Абрамова в финале всероссийских соревнований — яркий пример того, как в Подмосковье формируется сильная инженерная школа. Мы гордимся успехами наших студентов и продолжим поддерживать их путь к открытиям и профессиональному росту», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Идея Вадима не только оригинальная, но и полезная с инженерной точки зрения. Такое оборудование способно создавать сложные шоколадные фигуры, которые невозможно сделать вручную. Отмечается, что разработка может найти применение в индустрии food tech.

Сейчас устройство находится на этапе доработки, впереди ожидается тестирование и улучшение конструкции. Несмотря на то, что проект находится в начальной стадии, он уже привлек внимание жюри и экспертов.