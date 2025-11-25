Проект Подмосковья одержал победу на всероссийском конкурсе управленческих инноваций

Мингосуправления Подмосковья выиграло на всероссийском конкурсе на лучший исполнительный орган федеральной, региональной и муниципальной власти России в сфере управленческих инноваций.

Как сообщили в Мингосуправления, ведомство одержало победу в номинации «Практики внедрения новых подходов к предоставлению услуг» за проект трансформации архивной отрасли. Благодаря ему в регионе заработал единый госархив, объединяющий одно областное и 60 муниципальных учреждений.

«Подмосковье стало первым регионом в России, в котором запустили единую электронную архивную услугу. Это значительно упростило доступ к архивным материалам для граждан. Кроме того, нам удалось сократить сроки исполнения запросов заявителей, оцифровать документы и обеспечить к ним дистанционный доступ», — подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник.

Конкурс прошел при организации Центра управленческих инноваций ИД «Бюджет» и Финансового университета при правительстве России. Всего на нем представили 210 проектов из 50 регионов.